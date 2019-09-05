Компании- резиденты специальных экономических зон (офшор – Прим.ред.) могут не вкладывать по 50 млн рублей инвестиций в развитие острова Русский, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Илья Тросов на полях V Восточного экономического форума.

Во время сессии «Специальные административные районы: год спустя» чиновник разъяснил некоторые аспекты законодательства для будущих резидентов САР. Так, по его словам, инвестировать 50 млн рублей необязательно в развитие островов Русский и Октябрьский.

«Что касается базовых вопросов, по которым все прописано но компанию продолжают задавать вопросы. Я заявляю еще раз 50 млн не обязательно вкладывать в острова, можно в любую точку Российской Федерации. Предлагаю участникам сессии написать нам письмо, на которое мы пришлем официальный ответим, где все будет четко прописано и эти данные можно будет представлять будущим резидентам», - заявил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов.

Он подчеркнул, что в министерстве не ожидали, что за год в российские офшоры зайдет такое количество компаний. Вся работа проходила в ручном порядке, была создана рабочая группа, которая сопровождала переход компаний. Также он добавил, что в четвертом пакете законопроектов, который скорей всего будет подготовлен только к следующему году рассмотрят вопросы налогообложения по курсовой разнице. Как оказалось, из-за разницы курсов валют некоторые резиденты начали свою деятельность с убытков и не смогли заплатить налог государству.

Напомним, что за время существования офшора на Русском в нём зарегистрировалось всего два резидента – компания «Финвижн Холдингс» и компания «Доналинк». При этом, у аналогичного офшора в Калининграде, дела обстоят куда лучше: за год существования САР там зарегистрировалось уже семь предприятий.

Иван Крышан