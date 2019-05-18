На первом литературном фестивале Дальнего Востока ЛИТР, который проходит в эти дни в столице ДВФО, писателя-фантаста Сергея Лукьяненко предупредили об инопланетной угрозе, сообщает DEITA.RU.

Встреча состоялась в Доме офицеров флота. Лукьяненко рассказал, как водится, о творческих планах и развязке истории «Дозоров», которая появится в ближайшее время.

Однако известного фантаста во время встречи застали врасплох неожиданной тревожной вестью. Некий мужчина рассказал Лукьяненко о том, что инопланетяне крайне недовольны его поступками.

Какие именно поступки писателя вызывают недовольство у представителей высшей расы, гражданин не уточнил. Зато поведал еще они интересную историю - оказывается, во сне можно умереть, если не долететь до Альфа-Центавры. Добраться до звезды при этом нужно не в материальной форме, а в виде сжиженного облака газа.

Лукьяненко пообещал учесть рекомендации гражданина и быть аккуратнее. Встреча писателя с поклонниками завершилась автограф-сессией.

Фестиваль ЛИТР - трехдневный литературный контекст во Владивостоке, проходящий в формате открытых лекций, мастер-классов и концертов на шести городских площадках.

Василий Кучин