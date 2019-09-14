Русский с китайцем - партнеры навек

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Товарооборот между Россией и Китаем достигнет 200 миллиардов долларов США, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на полях Российско-Китайского делового форума «Цифровая экономика — развитие без границ», прошедшего в Москве. По словам китайского дипломата, суммарный товарооборот между нашими странами составил 100 миллиардов долларов США, и планируется его увеличение в два раза.

Как пишет РИА ФАН, вопреки предсказаниям о снижении ВВП Китая, он продолжает расти. А технологичная сфера позволит углубить этот процесс.

Новым этапом в развитии отношений наших стран должен стать проект газофикации «Сила Сибири», который планируют запустить уже в декабре этого года. Об этом также говорили на этой неделе президент РФ Владимир Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер. 30-летний контракт позволит обеспечить Дальний Восток и провинции Китая триллионом кубометров топлива.

Дмитрий Санников

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