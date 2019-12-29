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Ряд домов останется без света накануне Нового Года
Несколько десятков домов во Владивостоке останутся без света в понедельник, 30 декабря, сообщает DEITA.RU.
Как пишет МУПВ, без света жители краевого центра будут сидеть с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения составит от 2-х до 8-ми часов.
Александра Маслова
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