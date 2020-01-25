Ряд интернет - ресурсов станет абсолютно бесплатным для россиян

«Одноклассники», «Вконтакте» и сервисы «Mail.ru Group» могут стать бесплатными ресурсами, посещение которых не будет зависеть от баланса на счету за интернет, сообщает DEITA.RU.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обратилось к операторам сотовой связи с просьбой просчитать трафик, который используется россиянами для пользования тем или иным ресурсом, как отмечают «Известия». При этом Минкомсвязи составило список ресурсов, которые могут быть предоставлены россиянам на бесплатной основе. Туда вошли государственные информационные ресурсы, некоторые социальные сети, такие как «Одноклассники», «Вконтакте», ряд почтовых сервисов, среди которых есть и «Mail.ru Group», и иные информационные ресурсы. При этом в Министерстве отмечают, что список будет расширен. Отмечается, что операторам связи могут компенсировать часть затрат на обеспечение бесплатного доступа к определённым сайтам.

15 января во время ежегодного послания Федеральному Собранию Владимир Путин анонсировал запуск проекта «Доступный интернет». Благодаря проекту ряд интернет-сервисов в сети станет доступен и при нулевом балансе. Как отетили в пресс-службе Минкомсвязи, что с 1 марта пользователи сети смогут посещать сайты российских органов власти бесплатно. Такая же схема будет работать при посещении портала «Госуслуги».

Что касается свободного доступа к другим российским порталам, необходимо разработать алгоритм компенсаций, как пояснили в Минкомсвязи. Компенсации предполагают предоставлять операторам связи за бесплатный доступ лишь к коммерческим сервисам.

Стоит отметить, что некоторые эксперты считают, что вряд ли механизм компенсации можно будет осуществлять на практике. Например, сложности могут возникнуть с незаинтересованностью операторов связи в исследовании трафика. Кроме того, предоставленные данные операторов могут не вызывать доверие у представителей власти.

Софья Корф