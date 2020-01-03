Ряд законов вступили в силу 3 января

Изменения в законе коснутся медиков, учёных и футбольных болельщиков, сообщает DEITA.RU.



Зарубежные футбольные болельщики, которые прибудут в Россию для присутствия на чемпионате UEFA-2020, обязаны выехать из страны не позднее 13 июля 2020 года. Законом установлены правила, которые будут применены с конца мая до 13 июля 2020 года. Правила касаются тех иностранцев, у которых нет российского гражданства, которые посетили в страну по безвизовому режиму в рамках спортивного события.

Кроме того, в связи с проведением UEFA-2020, с 3 января вступает в силу законопроект, который регламентирует ряд объектов инфраструктуры и мероприятий, которые будут частично или в полном объеме созданное за счет бюджетных средств, будь то бюджет государства или Санкт-Петербурга.

Кроме того, с 3 января вступает в силу постановление о единовременной выплате медикам пожелавшим работать в городах закрытого типа. Для получения средств необходимо составить договор, согласно которому сотрудник учреждения обязан проработать на предприятии не менее 5 лет. Фельдшеры могут рассчитывать на полмиллиона рублей, тогда как врачи получит миллион, как отмечает «Парламентская газета».

Также, изменения в законодательстве коснутся и Фонда социального страхования России. Постановление регламентирует то, как Федеральное казначейство будет размещать, формировать и расходовать резерв финансов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Указано, что средства будут размешены на основании письменного заявления Казначейству от Фонда.

Наконец, с 3 января вступает в силу постановление о создании научно-технологического центра «Долина Менделеева», первые объекты которого планируют запустить к 2021 году. Для создания центра на первом этапе будет задействовано порядка 5 млрд руб частных инвестиций. Известно, что в научном комплексе будут применять методы производства, которые не оказывают масштабного негативного влияния на окружающую среду. кроме того в центре буду заниматься подготовкой высококвалифицированных специалистов.

Софья Корф