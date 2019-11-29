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Рыба и лес покидают Дальний Восток

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Таможенники отчитались за 9 месяцев своей работы и назвали самые популярные товары идущие на экспорт с Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU. 

Так, камчатские таможенники заявили, что у них основной продукцией идущей на экспорт остается рыба и морепродукты, которые занимают 96% всей экспортной продукции. В соседние страны компании с Камчатки отправили почти 250 тысяч тонн рыбы и морепродуктов, на общую стоимость 580 млн долларов США. Также с полуострова экспортируются металлы.

 Более 43% продукции экспортируется в КНР, в Корею – 37%, в Японию – 7%. На 15% снизилось количество авиаперелетов и было оформлено меньше граждан. 

Отметим, что в Приморье самыми экспортируемыми товарами является сельскохозяйственная продукция, минералы, древесина и т.д. Ранее DEITA.RUписала о том, что экспорт древесины по российской и китайской статистике отличается. Китайцы из России получают в три раза больше леса, чем россияне его отправляют. Министр природы Дмитрий Кобылкин уже высказывал предложение о запрете экспорта российского леса в КНР.

Иван Юрьев

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