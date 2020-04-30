Рыбакам-любителям Росрыболовство хочет позволить продавать улов

Соответствующий законопроект уже направлен на изучение главам российских регионов, которые находятся у морских берегов, сообщает ИА DEITA.RU.

Существует две концепции нового закона. Разработать варианты поручил президент Владимир Путин.

Одна трактовка касается рыбаков-любителей, которые не имеют статуса ИП, а иная - предлагает механизм реализации улова для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. В обоих концепция ключевое понятие - «продукция любительского рыболовства». Этот термин хотят закрепить законодательно.

Среди пунктов - освобождение рыбаков от налогов, но в этом случае он сможет реализовывать не более суточной нормы, которая сейчас находится в стадии разработки. Часть добытого можно будет продать по так называемому «рыболовному билету», который будет выдавать соответствующая федеральная структура.

В части документа, касающегося предпринимательской деятельности, подразумевается учет всего добытого региональным надзором, своз на общий склад и проведение ветеринарного контроля. Таким образом, будет создана система индивидуальных квот на добычу морских ресурсов.

Если предложение будет принято, то вскоре рыбаки-любители смогут свободно торговать добытым на рынках и индивидуальных торговых точках.

Сейчас по закону «О любительском рыболовстве», который действует с 1 января 2020 года, граждане могут заниматься рыбалкой для «удовлетворения личных целей» и в рамках физкультурных и спортивных мероприятий.

Однако «добро» на продажу таит в себе угрозу. Если закон будет принято, это фактически позволит браконьерам легально продавать незаконно добытую рыбу - разве что «развести» ее по разным продавцам. Рыбоохрана не сможет обеспечить контроль, ибо это повлечет бум индивидуальных любителей ловли. На то, чтобы за всеми уследить, не хватит персонала.

Также против нового закона выступают рыбопромышленники. По словам главы ВАРПЭ Германа Зверева, введение новых правил для любительского рыболовства разрушит всю существующую систему, и в нем браконьеры будут чувствовать себя вольготно.

Рыбаки, используя новые возможности, смогут уходить в открытое море и использовать промышленные технологии, что чревато ударом для всей сферы.

Напомним, сейчас действует правило: если у рыбака обнаружено более 50 кг рыбы без документов, он будет наказан за административное правонарушение. Продавать рыбу и вовсе нельзя - использовать можно только для личного стола.

При этом, закон совершенно не мешает рыбакам реализовывать добытое прямо в центре Владивостока. В районе улице Фокина с началом зимнего сезона регулярно появляются компании любителей подледного лова, торгующие добытым. Полиция закрывает на это глаза, но уже скоро их деятельность может стать абсолютно легальной.