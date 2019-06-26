Уже этим летом некогда привычный лов претерпел ряд важных изменений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков рассказал изданию о том, каким образом теперь можно ловить рыбу и что будет в случае нарушения новых правил.



Так, первым важным моментом стало то, что запрет на применение сетей остался таким же строгим, каким он был практически всегда. Вместе с тем, для лова таким способом всё же нашлась лазейка, а именно то, что его можно применять только на территориях Дальнего Востока, где никаким другими методом рыбу не поймать.

Такая возможность существует для малочисленных представителей коренных народов Севера, которые иначе просто не смогут себя прокормить в суровых природных условиях мест, где они проживают.

Также эксперт рассказал, что это не единственный момент, который может сильно отличаться от региона к региону. Например, для Москвы и области действует запрет на рыбалку в нерестовый период до 10 июня.

Правила коснулись и водоохранных зон. В разных местах они могут устанавливаться от 50 до 200 метро от водоёма. При этом не разрешается оставлять автомобиль, стоящим на земле. Это влияет на загрязнение природы. Нужно подкладывать плёнку или деревянные доски, на которых она будет стоять.

Далее. Также остались и суровые наказания за ловлю в запретный период и ловлю краснокнижных видов рыбы. В этих случаях по-прежнему будут предъявляться существенные штрафы или даже уголовная ответственность.



Новые правило регулируют и права инспекторов. Они могут вести фото и видеосъёмку, могут попросить предъявить паспорт, а также досматривать автомобиль, лодку, орудия лова и даже самого рыбака на предмет запрещённых приспособлений.

Дмитрий Шевченко