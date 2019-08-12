Новый закон урегулирует правила рыбалки, сообщает DEITA.RU.

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков рассказал "Российской газете" об изменениях, которые коснутся всех любителей лова уже с начала следующего года.



1 января 2020 года вступит в силу новый закон о любительской рыбалке. При этом, по словам чиновника, все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов.

Новый закон призван лишь обобщить эти правила. В частности, сейчас, согласно действующим нормам, нигде нельзя использовать жаберные сети, но законом будет разрешено их использование в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где у местных жителей нет большого выбора в источниках пищи.

Самое главное нововведение, по мнению Молокова, в том, что закон закрепит возможность свободной и бесплатной рыбалки: ловить рыбу свободно нельзя будет лишь в водоёмах, где она выращивается специально.



Дмитрий Шевченко