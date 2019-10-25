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Рыбаки КНДР могут съесть белух Приморья

белуха

Отпущенным на свободу белуха из бухты Средней в Приморье угрожает новая опасность. На этот раз активисты боятся, что на млекопитающих начнут покушаться северокорейские рыбаки. Об этом сообщает DEITA.RU.

Зоозащитники утверждают, что приморским пограничникам нужно усилить меры воздействия на рыбаков из КНДР, уже несколько месяцев ведущих незаконный рыбный промысел в ИЭЗ России в Японском море. По словам активистов, экипаж сотен корейских судов с великой долей вероятности не опустит шанса выловить белух для дальнейшей продажи в Китай или даже для употребления в пищу.

 Участники организации, выступающих за освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» под Находкой, просят погранслужбу приморского ФСБ защитить морских животных от северных корейцев.

Екатерина Цой

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