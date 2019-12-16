Рыбаки оказались на оторванной льдине в Японском море

Рыбаков на оторванной льдине заметили приморцы, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, большую льдину оторвало от берега, но пока не уносит в открытое море в районе города Большой Камень в понедельник, 16 декабря. При этом десятки любителей свежей рыбки даже не собираются покидать «насиженные» места и продолжают рыбачить.

Ранее DEITA.RU неоднократно рассказывало о том, что рыбалка в запрещенный период может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни. Приморские спасатели на протяжении многих лет регулярно приходят на выручку тем, кто уже не может вернуться на берег со льды, потому что ее оторвало.

Напомним, что выходить на морской лед можно лишь тогда, когда его толщина будет не менее 15 сантиметров.

Екатерина Брязгунова