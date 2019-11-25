Рыбаки с иностранного суда пропали без вести

В Южной Корее затонула рыболовецкая шхуна ранним утром в понедельник, 25 ноября, сообщает DEITA.RU со ссылкой на местное информагентство Рёнхап.

О трагедии в районе острова Чеджу спасателям рассказали рыбаки с других шхун, которые стали свидетелями происшествия. По их словам, судно для ловли осьминогов пошло ко дну в 87 километрах от острова Мара.

По имеющейся информации, на шхуне находились 14 человек, семь из которых были обнаружены в шлюпке живыми и невредимыми. Поиски остальных граждан продолжаются.

Ранее прошла информация о том, что в конце октября в Японском море исчез катер, на борту которого находилось четыре человека. До сих пор о их судьбе ничего не известно.

Екатерина Брязгунова