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Рыбаки с иностранного суда пропали без вести
В Южной Корее затонула рыболовецкая шхуна ранним утром в понедельник, 25 ноября, сообщает DEITA.RU со ссылкой на местное информагентство Рёнхап.
О трагедии в районе острова Чеджу спасателям рассказали рыбаки с других шхун, которые стали свидетелями происшествия. По их словам, судно для ловли осьминогов пошло ко дну в 87 километрах от острова Мара.
По имеющейся информации, на шхуне находились 14 человек, семь из которых были обнаружены в шлюпке живыми и невредимыми. Поиски остальных граждан продолжаются.
Ранее прошла информация о том, что в конце октября в Японском море исчез катер, на борту которого находилось четыре человека. До сих пор о их судьбе ничего не известно.
Екатерина Брязгунова