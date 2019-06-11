Рыбаки спасли коллегу в бухте Щитовой в понедельник, 10 июня, сообщает DEITA.RU со ссылкой на newsbox24.tv.

По словам новоявленных спасателей, мужчина, которого предстояло спасти, находился на расстоянии примерно один километр.

Ничто не предвещало беды: море спокойное, клев нормальный, как вдруг раздается крик о помощи. Приморцы обернулись и обнаружили, что лодка коллеги перевернулась, а рыбак медленно начинает уходить ко дну.

Что было сил, рыбаки начали грести на помощи и успели как раз вовремя.

Ранее прошла информация о том, что под Владивостоком на дно ушла яхта, на борту которой находились четыре человека.

Екатерина Брязгунова