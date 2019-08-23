Спасатели ищут троих рыбаков, пропавших в Авачинском заливе в районе мыса Опасный, сообщает DEITA.RU по материалам ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как рассказали спасатели, трое рыбаков 20 августа вышли на катере и планировали вернуться домой в ночь на 21 августа, однако до настоящего времени так и не вернулись.

С 21 августа поиск проводился силами краевых спасателей КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае», а также сотрудников полиции, которые проводили оперативно-следственные мероприятия.

В ходе поисковой операции удалось обнаружить некоторые личные вещи и обломки катера. 23 августа, после поступления заявления от родственников пропавших в адрес ГУ МЧС России по Камчатскому краю, к поискам присоединились сотрудники МЧС России. Кроме того, в этот день в поисках задействованы и спасатели краевого поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». В поисковой операции помимо плавательных судов используются квадрокоптеры, с помощью которых ведется обследование акватории с воздуха.

Дмитрий Санников