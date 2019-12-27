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Рыбаков сгоняют с тонкого льда

рыбак

Рейд «Безопасный лед» провели сотрудники Отдела надзорной деятельности и отдела ГО и ЧС Партизанского муниципального района по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Предупреждающие знаки о запрете выезда и выхода на лед поставили спасатели в Партизанском районе Приморья на берегах реки «Партизанская» во впадении рек Владимировка, Ольга, Литовка.

В зимнее время данные места регулярно посещаются рыбаками. Сотрудники МЧС России неустанно напоминают гражданам о запрете выезда и выхода на несформировавшийся лед, проводят рейдовые мероприятия и раздают инструктируемым памятки.

По информации Примгидромета, самое существенное увеличение площади припайного льда произошло в северной части Амурского залива, здесь толщина льда достигла 15-20 см. Интенсивно образовывался лед вдоль западного побережья залива от мыса Песчаный до бухты Сидими.

В бухтах Новгородская и Экспедиции в заливе Посьет граница припайного льда практически не изменилась. В бухтах северо-западного побережья острова Русский площадь и толщина припая существенно увеличилась, значительная акватория бухты Новик покрылась серым, серо-белым льдом.

В Уссурийском заливе процесс ледообразования шел медленнее. В вершине залива, в устье реки Артемовка, бухты Муравьиная прирост припая незначительный, в бухте Суходол наблюдается узкая полоса припайного тонкого льда.

Рыбакам по–прежнему следует соблюдать осторожность при выходе на лед, особенно в прикромочной зоне припая, где лед тонкий и выход на него крайне опасен.

Дмитрий Санников

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