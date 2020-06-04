Рыбалку в ООПТ «Лиман реки «Раздольная» промысловики не вели

Информация о промысле моллюска анадары в границах ООПТ Тавричанский лиман («Лиман реки «Раздольная»), который якобы вели приморские промысловики, пока не находит подтверждения, сообщает DEITA.RU.



Напомним, что 22 мая 2020 председатель Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин, на своей странице в соцсетях, опубликовал видео, на котором видно, как одно из судов вело промысел биоресурсов в Амурском заливе. Дайвер в кадре предположил, что добыча ведется в границах памятника природы, «Лиман реки «Раздольная», где по закону запрещена рыбохозяйственная деятельность.

Однако, журналисты обратились к представителю компании, ведущей добычу анадары в Приморском крае и тот предоставил документы, подтверждающие - где и что добывала компания 22 мая 2020 года.

Так, суда предприятия вели промысел ракушки, в районе, указанном в разрешении на добычу, без нарушения законодательства. Более того, от района промысла (район «Коврижки», который демонстрируется в видеосюжете, он же остров Речной) до границы памятника природы расстояние более 5 километров.

Доказательством, подтверждающим факт, что промысел велся без нарушений и на законных основаниях, стали документы, которые компания предоставила по запросу журналистов. Прежде всего, это точные координаты места промысла, которые были зафиксированы техническими средствами контроля, установленными на судне.

Согласно законодательству РФ, капитаны промысловых судов каждый день представляют в координационный центр береговой охраны погрануправления ФСБ России по Приморскому краю информацию о месте и времени подхода судов, чтобы инспекторы присутствовали на сдаче уловов. В рамках своей деятельности инспекторы проверяют всю траекторию движения судов. Более того, погранслужба имеет возможность видеть их движение в режиме онлайн. В частности, инспекторами береговой охраны были проверены и треки движения судов 22 мая 2020 года. Нарушений природоохранного законодательства, нахождения судов в границах ООПТ не выявлено.

В компании подчеркнули, что соблюдение правил рыболовства и природоохранного законодательства в приоритете, и жестко контролируются не только государственными надзорными инстанциями, но и руководством компании.

В рыболовной компании крайне обеспокоены происходящим - лица, которые распространили недостоверную информацию в социальных сетях, должны осознавать личную ответственность, считают промысловики. Ныряльщиков в район промысла доставило плавсредство. Находящиеся в нем люди могли даже при помощи мобильного телефона зафиксировать свои координаты, чтобы потом наложить их на координаты границ ООПТ. Эта операция заняла бы всего несколько минут. Тогда было бы понятно, что нарушений судно не совершало. Но, по неизвестным нам причинам, этого никто не сделал. В результате несколько СМИ опубликовали видео и распространили информацию о добыче ракушки в якобы запретном районе, полагают рыбодобытчики.

Между тем, как сообщают эксперты, в границах ООПТ действительно работают браконьерские суда. По словам капитанов судов, осуществляющих добычу ракушки в законном порядке, они доставляют крайние неудобства браконьерам, часто встречающимся в данном районе, натыкаясь на их же браконьерские орудия промысла. Подобная не всегда проверенная информация отвлекает силы и средства правоохранителей от борьбы с реальными нарушителями закона, считают промысловики.