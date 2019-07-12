День рыбака владивостокское предприятие встречает очередным рекордом. За первые шесть месяцев 2019 года Владморрыбпорт перегрузил более 145,2 тысяч тонн рыбной продукции, что на 22,3% больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает DEITA.RU.

Как отметили во Владивостокском морском рыбном порту, по итогам полугодия предприятие заняло первую строчку рейтинга по объемам перевалки рыбопродукции в стране. Больше 40% от всей продукции морского грузооборота проходит через причальные стенки портов ДФО.

«Грузооборот порта по итогам первого полугодия 2019 года вырос до 2208,2 тысяч тонн, что на 5,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Увеличение перевалки достигнуто за счет роста по основным номенклатурам грузов, в том числе контейнерам и рыбопродукции», - подчеркнули представители предприятия.

Они добавили, что за первое полугодие было обработано 109 246 TEU, что на 37,3% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

«Увеличение контейнерного грузооборота стало возможным, благодаря модернизации и обновлению портовой инфраструктуры, комплекса мероприятий по сокращению затрат на проведение основных операций по перевалке грузов и улучшению клиентского сервиса, а также явилось результатом здоровой конкуренции», - отметили во Владморрыбпорту.

Напомним, что в настоящее время завершается проектирование нового холодильного комплекса, который будет рассчитан на 32 тысячи тонн генерального груза. Помимо долгосрочного хранения рыбы, там будут оказываться услуги перевалки и хранения, по международным стандартам.

Иван Юрьев