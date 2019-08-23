Сегодня в Сахалинской области в разгаре рыболовный сезон. Специальная комиссия открыла кетовую путину на северо-востоке Сахалина, а на Курилах областные власти добавили квоты на вылов горбуши. Правительство региона во главе с врио губернатора Валерием Лимаренко держит курс на развитие сахалинского рыбопромышленного комплекса.

В островном регионе вылов рыб и морепродуктов составляет более 700 тысяч тонн ежегодно. Для увеличения местной рыбопродукции Правительство Сахалинской области оказывает предприятиям сферы меры поддержки. В том числе финансовые – по возмещению затрат на приобретение оборудования и капитальных затрат. Например, АО «СК БСФ» получило 119 млн рублей, а ООО «Континент» – около 34 млн рублей.

Более того, с начала года региональное правительство предоставило льготный тариф на электроэнергию 19-ти сахалинским рыбоперерабатывающим и рыбоводным предприятиям. Есть и компании, которые активно развиваются при поддержке областных властей в рамках реализация инвестиционных проектов. Так, ведутся работы по реконструкции и строительству зданий рыбоперерабатывающего завода на Парамушире, модернизируется действующий рыбоперерабатывающий комплекс «Куйбышевский» на Итурупе, строится рыбоперерабатывающие заводы в с. Крабозаводском на Шикотане и в Томаринском городском округе, и подобные работы ведутся на многих других предприятиях.

Таким образом, свежая горбуша или гребешок, икра или салат с морскими водорослями станут доступнее для гостей и жителей региона.

Что касается самих жителей. Несомненным прорывом этого года стала полезная для сахалинцев и курильчан инициатива Валерия Лимаренко. Это законодательное закрепление в новых Правилах рыболовства для Дальнего Востока права граждан на любительский лов в Сахалинской области горбуши без путевок.

Дело в том, что ранее участков, где сахалинцы и курильчане могли ловить лососевых на удочку без путевок, не было совсем. Теперь на островах есть зоны, где можно рыбачить свободно. В настоящее время прописаны суточные лимиты – 5 кг (или 3 экземпляра) и места на побережье, где горбушу можно поймать на удочку или спиннинг. Всего в 15 муниципальных образованиях для любительского рыболовства открыто 44 места.

Таким образом, жители островного региона получили законное и долгожданное право пользоваться богатствами прибрежных акваторий в своих интересах.