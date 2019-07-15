В минувшее воскресенье Владивосток широко отмечал профессиональный праздник рыболовов и учёных – ихтиологов – День Рыбака. Для Приморья это особый праздник, ведь жизнь каждой семьи так или иначе связана с морем.

Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Марина Шемилина, экономика Приморского края зарождалась в сфере рыболовства.

«Сегодня это флагманское направление развития региона, но мы понимаем, сколько еще предстоит сделать, чтобы улучшить условия для ведения бизнеса в море», - отметила она, поздравляя приморцев с праздником.

И местные жители, и гости остались очень довольны праздником. Они делились впечатлениями в очереди за наваристой ухой из полевой кухни ухой, которую раздавали всем желающим на Спортивной набережной в воскресенье.

Гости праздника заметили, что в их родных регионах День Рыбака также отмечают, но менее пышно. Так или иначе, после снятия «пробы», настроение женщин заметно улучшилось.

«У нас тоже отмечают День рыбака, но не так пышно, как в Приморье, конечно. Отдыхаем здесь 2 недели и с нетерпением ждали этого праздника, уха замечательная», - поделилась гостья из Бурятии.

Многие приморцы отметили праздник ухой собственного приготовления из «Приморской рыбы» - продукцию по этой социальной программе можно купить по низким ценам более чем в 250 магазинах края. В ассортименте – от трех до шести видов рыбы и рыбные консервы.

«Это прекрасно, что мы, жители рыбного края, можем позволить себе постоянно вкусную и недорогую рыбу», - рассказала жительница Владивостока Ирина.

С начала марта в крае реализовано более 2 тысяч тонн приморской рыбы.

Дмитрий Шевченко