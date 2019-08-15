Минсельхоз разработал проект постановления Правительства, в соответствии с которым в случае его принятия данное ведомство получит право регулировать сбор и оборот дикоросов – лесных грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений. Указанные «дикорастущие пищевые ресурсы» пользуются спросом как внутри страны, так и за рубежом, и данная сфера, по мнению чиновников, является экономически и социально значимой отраслью, обладающей большим потенциалом роста. О том, насколько рынок дикоросов может превратиться в реальный сектор экономики Приморья, ИА «DEITA.RU» рассказал Председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.

- В советские времена сбор дикоросов был целой отдельной отраслью хозяйствования, причем достаточно прибыльной. В основе экономической системы данной отрасли лежали заготконторы – специальные экономические единицы, которые скупали продукцию у населения сельских районов и уже дальше передавали в пределах устоявшейся хозяйственной цепочки – для переработки на внутреннем рынке либо на экспорт. По экспертным оценкам, объем заготовки дикоросов в советский период в регионе превышал нынешний в десятки раз, при этом такая работа находилась в правовом поле, контролировалась и происходило полное возобновление природных ресурсов. В нынешних условиях этот сегмент экономики находится по сути в «серой зоне», и во многом сбор даров Уссурийской тайги идет по двум причинам – для выживания местного населения, особенно в тех поселках и селах, которые оказались на периферии хозяйственных цепочек в регионе, а также для будущего вывоза за рубеж, при этом вся эта продукция вывозится в виде сырья. Поэтому, если государство усиливает контроль, и это в общем-то правильно, то необходимо создавать условия для того, чтобы соответствующая продукция легально скупалась у населения и в переработанном виде шла как для внутренних нужд, так и на экспорт. Такие, так называемые «недревесные ресурсы», востребованы в гастрономии, в народной медицине и ряде иных сфер, где с помощью предпринимателей такое сырье может превратиться в готовый продукт. При этом нужно сделать так, чтобы не пострадало население сельской местности и таежных территорий, которое во многом живет за счет как раз таких сборов. То есть приоритетная задача – ликвидация «черных» и «серых» дилеров в сфере таежного золота и создание условий для экспорта готовой продукции, поскольку, по имеющимся данным, сегодня из страны такая продукция вывозится в основном в виде сырья, то есть на нашей ресурсной базе зарабатывают другие… - отметил лидер «делороссов» Приморья.

Как сообщили в Приморском региональном отделении «Деловой России», при грамотном подходе данная отрасль дает возможность открытия новых рабочих мест и развития малого бизнеса на сельских территориях, что будет существенным импульсом развития территорий региона, многие из которых находятся в депрессивном состоянии. На сегодняшний день вопросы развития малого и среднего бизнеса в сельских районах края стоят достаточно остро, при этом необходимо создавать условия для активизации предпринимателей на местах, а природный потенциал – одна из основ для такой работы. При этом форматы работы, по мнению экспертов бизнес-объединения, могут быть различными и основываться как на создании модели потребкооперации, как это было ранее, так и использовать систему оптово-распределительных центров, которые будут скупать продукцию у населения и предпринимателей для последующей переработки. При этом «делороссы» считают что ключевыми должны быть два принципа, заложенных в данную систему – переработка большей части дикоросов для их превращения в конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также наличие экспортной составляющей таких товаров, которые обязательно должны брендироваться и в смысловом восприятии быть привязанными к Приморью.

«На сегодняшний день переработка дикоросов приморской тайги, а также схожих природных ресурсов – например морских и водных морских биологических ресурсов, которые может добывать население региона, должно стать важной составляющей при создании продукции, которую нужно маркировать зонтичным брендом применительно к территории – например, «Сделано в Приморье». На сегодняшний день, к сожалению, у нас не так много подобной продукции, которую можно было бы маркировать как фирменную именно для Приморья – это могут быть джемы, варенье, соленья а также и достаточно экзотическая продукция, рассчитанная именно на потребление для повышения известности – так же как у нас делают кондитерские изделия с морепродуктами, можно использовать и дикоросы в производстве широкого ассортимента продуктов питания, причем совсем не обязательно это будут именно кондитерские изделия. Обработка природных ресурсов на основе пищевых производств или фармации позволит создать целую серию таких брендов, который помогут быстро повысить известность нашего региона далеко за его пределами. Приезжая сюда, иностранцы будут приобретать такую продукцию, увозить с собой, таким образом мы сможем существенно повысить привлекательность региона. Плюс возможность создания объектов туристического показа, связанных с такой продукцией – ведь сегодня для работы с туристами недостает в том числе и такой составляющей» - отметил лидер «делороссов» региона.

Помимо этого, упорядочение работы с природными ресурсами дальневосточной тайги будет иметь значение и для развития экспортного потенциала региона – убеждены эксперты ведущей профессиональной организации приморского бизнеса.

- Поскольку в настоящее время реализуется так называемая концепция «Разворота на Восток» и развития отношений с ведущими экономиками Азиатско-тихоокеанского региона, то упорядочение сбора «даров тайги» и создание условий для глубокой переработки дикоросов на Дальнем Востоке и в Приморье придадут дополнительный импульс развитию экономики нашего региона. Ведь многие дикоросы Уссурийской тайги – женьшень, папоротник, черемша, дикий лук, многие виды ягод и цветов – это не только используемые пищевые компоненты, но и сырье для биологически активных добавок и препаратов восточной медицины, которое востребовано в азиатских странах. Соответственно, это возможность получить новый драйвер для роста экономики региона – за счет создания легального рынка сбора дикоросов и предприятий по их переработке для получения продукции с высокой добавленной стоимостью, которая имеет большой экспортный потенциал – отметил Алексей Тимченко.