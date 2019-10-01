Ржавые и разбитые: автобусы Владивостока пугают пассажиров

«Убитое» состояние, отсутствие скидок на проезд и стабильно нерабочий «безнал» - жители Владивостока недовольны состоянием автобусного парка, сообщает DEITA.RU.

Как показал опрос информационного агентства, на фоне подобного состояния автобусов большинство опрошенных жителей города возмущены повышением стоимости проезда до 28 рублей. На фото можно передать всю «красоту» общественного транспорта, однако сопутствующие ароматы можно лишь описать. Зачастую в салоне автобуса присутствует неприятный запах гари. Некоторые жители шутят в сети «Это орудие пыток или автобус для людей?»

Жители города задаются вопросом – куда уходят деньги, которые отчисляются в бюджет города, как расходуются средства, вырученные от оплаты проезда, и почему в городе не предусмотрено системы скидочных карт?

Во Владивостоке неоднократно заявляли о внедрении системы карт оплаты, однако даже безобидный «безнал» никак не может прижиться в салонах автобусов, не говоря о специальных картах. В августе текущего года прошло сообщение о системе карт для безналичной оплаты проезда. Стоимость карты составляет 100 рублей, далее её можно пополнить и оплачивать полную стоимость проезда. При этом, в сутки должно быть не более 15 поездок, а приобрести карту можно лишь в нескольких районах города.

Ситуацию с общественным транспортом во Владивостоке можно сравнить с ситуацией в Якутске – столице Республики Саха (Якутия). Проезд в Якутске составляет 28 рублей, однако существует практика приобретения транспортных карт. При покупке карты на определённое количество поездок в месяц стоимость проезда может снизиться до 18 рублей! Местные жители отмечают, что это очень удобно, особенно тем, кто стабильно ездит на работу общественным транспортом. Помимо этого, существуют и бессрочные транспортные карты. Приобретая карту за 80 рублей, горожане кладут на нее деньги, и вне зависимости от количества поездок в месяц проезд будет составлять 23 рубля.

С общественным транспортом во Владивостоке, конечно, беда, и не только с автобусным парком и ценами. Так, транспортную сеть города анализировали специалисты из Санкт-Петербурга. Эксперты пришли к выводу, что сеть необходимо перестраивать, дополнять новыми пересадочными комплексами и добавлять несколько новых маршрутов. Инициатива весьма хорошая, но как скоро властям удастся её реализовать в столице всего Дальнего Востока - покажет лишь время.

Софья Корф







