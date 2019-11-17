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РЖД напомнили правила перевозки толстых и тощих котов

коть котик

«Российские железные дороги» напомнили правила перевозки домашних животных в поездах холдинга, сообщает DEITA.RU.

Право на проезд с питомцами имеют пассажиры всех поездов АО «ФПК» — дальнего следования и скоростных. Конкретные вагоны для таких перевозок при покупке билета на сайте РЖД помечаются «специальной пиктограммой в виде лапки животного». Такая же пиктограмма печатается на бумажном билете, приобретаемом в кассе.

Предъявлять ветеринарные справки для кота при поездке на поезде не требуется. Никаких ограничений по количеству животных различных видов в одном вагоне у РЖД нет.

В поездах дальнего следования котов можно брать только в переноске, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 1,8 метра. В одной такой перевозке не должно находиться более двух животных.

Квитанция на перевозку кота оформляется за дополнительную плату на официальном сайте РЖД или в билетной кассе, после чего предъявляется проводнику при посадке. Размер платы зависит не от веса или размеров кота, а от дальности поездки. Если пассажир (или члены одной семьи) выкупают все места в купе, они вправе провозить кота без оформления дополнительных документов — и, соответственно, бесплатно.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась история перелета из Риги во Владивосток с жирным питомцем. При похождении ветеринарного контроля в Москве сотрудники аэропорта отказались допускать в салон самолета кота по имени Виктор из-за лишнего веса последнего - согласно внутренним правилам перевозки животных, в качестве «ручной клади» допускаются домашние питомцы весом не более восьми килограмм, в то время как Виктор «отъелся» за время путешествия до десяти килограмм.

Хозяин кота был решительно против девятичасового перелета питомца в холодном багажном отсеке самолета, в связи с чем бросил в социальных сетях клич с просьбой помочь найти похожего кота с допустимым для перевозки и поменял билет на другой рейс. Похожий кот нашелся, ветеринарный контроль пройден и парочка успешно вернулась во Владивосток.

А в минувший понедельник история получила неожиданное продолжение. Авиаперевозчик узнал о «нарушении правил перевозки животных» и начал служебную проверку по факту случившегося. По словам представителей компании, с помощью камер видеонаблюдения факт подмены кота был зафиксирован, а хозяин животного - исключен из программы лояльности.

Дмитрий Санников

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