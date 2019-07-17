Срок реконструкция Байкало-Амурской магистрали срываются из-за ОАО «РЖД», итогом такой работы может стать невыполнение указов Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.

Реконструкция БАМа и Транссиба ведется не первый год. Общая стоимость проекта составляет 562 миллиарда рублей. Завершить работы РЖД обещала в 2020 году, однако уже сейчас о срыве сроков говорят почти все надзорные органы страны: прокуратура, Счетная палата и правительство страны в лице вице-премьера Максима Акимова.

Реконструкция БАМа должна была решить стратегические задачи, поставленные президентом РФ в послании Федеральному Собранию в 2018 году. Пропускная способность БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока должна была за шесть лет увеличиться до 180 миллионов тонн, а контейнеры должны доставляться из Владивостока до западных границ страны за семь дней. Реконструкция должна была обеспечить 3% прироста ВВП страны, а также станет толчком для новых 50 инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Пока же на БАМе и Транссибе есть несколько узких участков, из-за которых движение поездов все время замедляется. Одним из таких является Северомуйский тоннель, который является узким местом для прохождения товарных поездов, в обход тоннеля пройти возможно, но сильно замедляет процесс.

Еще одним узким горлышком на железной дороге можно назвать участок от станции Карымская до поселка Забайкальск, соединяющий Транссиб с границей с Китаем. Устранение всех ограничений позволит увеличить грузопоток в два раза.

Иван Крышан