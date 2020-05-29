РЖД серьёзно изменили условия проезда

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В российских поездах отменили требование к соблюдению социальной дистанции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Отмена ранее введённых ограничений, касающихся рассадки пассажиров при дальних поездках, начинается во всех структурах Российских железных дорог по всей стране с сегодняшнего дня, 29 мая.
Как отметили в организации, на рейсы составов дальнего следования с отправлением после 28 мая открыта продажа на все места. Решение также касается скоростных и высокоскоростных поездов, в частности, "Сапсана".
При этом РЖД сохраняют обязательный визуальный контроль состояния здоровья пассажира при посадке в поезд, измерение температуры дважды в сутки, влажные уборки и дезинфекцию в вагонах.