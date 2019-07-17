РЖД не успевает завершить первый этап модернизации БАМа к сроку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) идет медленнее, чем ожидалось, говорит вице-премьер Максим Акимов.

До июня успели сделать лишь один из нескольких участков: Мариинск — Тайшет, протяженность которого – 752 км. Запланировано же их было тридцать два к 2020 году. Еще 31 перегон не модернизирован.

Власти высказали мнение: одномоментно ввести столь большое число участков опасно для реализации модернизации дорог на первом этапе. Но РЖД утверждают, что закончат все работы в срок, задержавшись, разве что, на двух участках.

Добавим, что в РЖД собираются к 2020 году увеличить пропускную способность магистралей по направлению к портам и пограничным переходам на Дальнем Востоке. Этот проект обойдется им в 562 миллиарда рублей.

Анастасия Туркова