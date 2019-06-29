Пенсии по новым правилам начнут выплачивать уже с понедельника, сообщает DEITA.RU.

Впервые люди выйдут на пенсию с учетом повышенного возраста. Так, заслуженные выплаты начнут получать мужчины, возраст которых составит 60,5 года, и женщины 55,5 года.

Вторым, не менее важным событием в пенсионной сфере, станет повышенная пенсия на 25 процентов. Конечно, не для всех пенсионеров, а только для представителей тех профессий, которые, по мнению российского правительства, это заслужили. Речь идет о более расширенном перечне профессий, связанных с сельским хозяйством.

Хотя многие пенсионеры получили повышенные выплаты вместе с майскими пенсиями. Однако полный перерасчет закончится только 1 июля. В связи с этим у 4,4 миллиона российских пенсионеров будет повышена пенсия на 523 рубля.

Екатерина Брязгунова