В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле. О самых важных законах, которые вступят в силу 1 сентября 2019 года, рассказывает DEITA.RU.

ДТП по интернету

Водителям станет доступен новый вид документа – электронное извещение о ДТП. Участники аварии получат возможность оформить «европротокол» на Госуслугах за 15 минут без обращения к сотрудникам ГИБДД. Чтобы воспользоваться нововведением, у водителей должна быть личная электронная подпись и установленное на мобильном телефоне приложение «Помощник ОСАГО».

Проценты за село

1 сентября 2019 года истекает крайний срок перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности для тружеников села. Безработные пенсионеры, проработавшие не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, получат 25 процентов к фиксированным выплатам к пенсии.

Также прибавка к пенсии коснется занятых пенсионеров. Она будет зависеть от количества страховых взносов, перечисленных работодателями в ПФР по итогам прошлого года.

Деньги за риск

Руководителей СМИ обяжут выплачивать единовременные пособия сотрудникам, пострадавших во время выполнения редакционного задания в особых условиях. В зависимости от степени вреда здоровью, журналисту положены выплаты в размере от ста тысяч рублей до нескольких миллионов.

Деньги выплачиваются независимо от страховых выплат и обременяются пеней в случае задержки более 30 дней.

Реальный концерт

В сентябре в стране начинается настоящая война с билетными спекулянтами. Новый закон обязывает перекупщиков заключать договоры с организаторами культурных мероприятий, указывать «базовую» стоимость билетов на сайтах, а накрутку, которая не должна превышать 10 процентов, проводить отдельным чеком.

Изменятся и правила возврата билетов в кассы. Полная стоимость будет возращена лишь при обращении граждан не позднее, чем за десять дней до мероприятия. Исключение – форс-мажорные случае, произошедшие по вине организаторов.

Довели до суда

Сразу несколько законодательных изменений коснутся российского судопроизводства. Во-первых, процессуальное законодательство наконец-то раскрыло правовой статус помощника судьи. «Помощник судьи не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия», - так законодатель поставил точку в спорах о правомочиях помощника блюстителя закона. При этом закон закрепил за участниками судебного процесса право отвода помощника судьи от дела.

Во-вторых, с 1 сентября на всех судебных заседаниях первой и апелляционной инстанций будет вестись аудио-протокол, прикрепляемый к материалам дела вместе с традиционным бумажным. Обязательная аудиозапись закрепилась в полномочиях судейских помощников.

Нотариус на районе

Новый закон наделил глав местных администраций или других должностных лиц местного самоуправления частью нотариальных полномочий в случаях, когда в населенном пункте нотариус отсутствует.

Воспользоваться всем доступным перечнем услуг нотариусов из администраций россияне смогут лишь по месту регистрации или пребывания. Исключение - удостоверение завещаний и удостоверение доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом. Эти функции в полномочия «нотариальных заместителей» не входят.

В армию с отсрочкой

Будущие «срочники» российской армии получили право добровольно отказаться от служебной отсрочки и вступить в ряды военнослужащих в ходе ближайшей призывной кампании. Для этого молодым людям призывного возраста нужно написать заявление в приемной комиссии военкомата по месту регистрации.

Новый закон работает и в обратную сторону. Солдаты-срочники, призванные в армию до 1 сентября 2019 года, могут воспользоваться возникшей во время прохождения службы отсрочкой и уволиться досрочно.

Стипендию повысили

В новом учебном году студентов-бюджетников ожидает повышение стипендии на четыре процента. По данным экспертов, с 1 сентября минимальная выплата за отличную учебу поднимется до 1633 рублей в российских вузах и колледжах.

Екатерина Цой