С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле. О самых важных законах, которые вступят в силу 1 сентября 2019 года, рассказывает DEITA.RU.
ДТП по интернету
Водителям станет доступен новый вид документа – электронное извещение о ДТП. Участники аварии получат возможность оформить «европротокол» на Госуслугах за 15 минут без обращения к сотрудникам ГИБДД. Чтобы воспользоваться нововведением, у водителей должна быть личная электронная подпись и установленное на мобильном телефоне приложение «Помощник ОСАГО».
Проценты за село
1 сентября 2019 года истекает крайний срок перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности для тружеников села. Безработные пенсионеры, проработавшие не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, получат 25 процентов к фиксированным выплатам к пенсии.
Также прибавка к пенсии коснется занятых пенсионеров. Она будет зависеть от количества страховых взносов, перечисленных работодателями в ПФР по итогам прошлого года.
Деньги за риск
Руководителей СМИ обяжут выплачивать единовременные пособия сотрудникам, пострадавших во время выполнения редакционного задания в особых условиях. В зависимости от степени вреда здоровью, журналисту положены выплаты в размере от ста тысяч рублей до нескольких миллионов.
Деньги выплачиваются независимо от страховых выплат и обременяются пеней в случае задержки более 30 дней.
Реальный концерт
В сентябре в стране начинается настоящая война с билетными спекулянтами. Новый закон обязывает перекупщиков заключать договоры с организаторами культурных мероприятий, указывать «базовую» стоимость билетов на сайтах, а накрутку, которая не должна превышать 10 процентов, проводить отдельным чеком.
Изменятся и правила возврата билетов в кассы. Полная стоимость будет возращена лишь при обращении граждан не позднее, чем за десять дней до мероприятия. Исключение – форс-мажорные случае, произошедшие по вине организаторов.
Довели до суда
Сразу несколько законодательных изменений коснутся российского судопроизводства. Во-первых, процессуальное законодательство наконец-то раскрыло правовой статус помощника судьи. «Помощник судьи не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия», - так законодатель поставил точку в спорах о правомочиях помощника блюстителя закона. При этом закон закрепил за участниками судебного процесса право отвода помощника судьи от дела.
Во-вторых, с 1 сентября на всех судебных заседаниях первой и апелляционной инстанций будет вестись аудио-протокол, прикрепляемый к материалам дела вместе с традиционным бумажным. Обязательная аудиозапись закрепилась в полномочиях судейских помощников.
Нотариус на районе
Новый закон наделил глав местных администраций или других должностных лиц местного самоуправления частью нотариальных полномочий в случаях, когда в населенном пункте нотариус отсутствует.
Воспользоваться всем доступным перечнем услуг нотариусов из администраций россияне смогут лишь по месту регистрации или пребывания. Исключение - удостоверение завещаний и удостоверение доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом. Эти функции в полномочия «нотариальных заместителей» не входят.
В армию с отсрочкой
Будущие «срочники» российской армии получили право добровольно отказаться от служебной отсрочки и вступить в ряды военнослужащих в ходе ближайшей призывной кампании. Для этого молодым людям призывного возраста нужно написать заявление в приемной комиссии военкомата по месту регистрации.
Новый закон работает и в обратную сторону. Солдаты-срочники, призванные в армию до 1 сентября 2019 года, могут воспользоваться возникшей во время прохождения службы отсрочкой и уволиться досрочно.
Стипендию повысили
В новом учебном году студентов-бюджетников ожидает повышение стипендии на четыре процента. По данным экспертов, с 1 сентября минимальная выплата за отличную учебу поднимется до 1633 рублей в российских вузах и колледжах.
Екатерина Цой