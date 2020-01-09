Пенсии на карты "Мир" и контроль интернет-переводов - какие изменения ждут россиян

Банковские карты, которые есть практически у каждого в России, претерпевают изменения, сообщает DEITA.RU. С 2020 года вступает в силу ряд правил, о которых следует помнить при пользовании столь нужным «пластиком».

Летом текущего года банки прекратят удерживать комиссию за переводы в иные субъекты России. До 14 июня 2020 года, даже есть участники финансовых отношений являются клиентами одного и того же банка, последний активно снимал со счёта комиссию. Например, в Сбербанке комиссия составляет 1%. С 14 июня текущего года данный роуминг будет отменён, как отмечает «Клерк.ру».

Однако, будет внедрено другое нововведение. Пользователи системы быстрых платежей теперь будут уплачивать комиссию, причём и тот, кто переводит средства, и тот, кому переводят деньги. Однако размер комиссии радует – он будет совсем небольшим – от пяти копеек до шести рублей в зависимости от суммы и характера перевода.

Кроме того, будет усилен контроль за интернет-переводами. В частности, используя сеть для перевода средств, пользователя «попросят» подтвердить операцию двух разных устройств. Например, с планшета и смартфона. Подобные меры позволят укрепить защиту банковских карт от посягательств мошенников.

Кроме того, российские банки обяжут уведомлять клиентов о блокировке карты. В сообщении банк должен указать и причину данного решения.

Ещё одно нововведение коснётся карт платёжной системы «МИР». С 30 января текущего года только карты МИР будут использоваться для получения мер социальной поддержки. Более того, с 1 июля 2020 года все пенсионные выплаты будут перечисляться на «пластик» данной платёжной системы. Если же у пенсионера нет данной карты, ему необходимо будет оформить другой способ получения пенсии – посредством Почты России, службы доставки, или лично посетив отделение банка.

Софья Корф