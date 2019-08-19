Деньги уходили со счета пожилого мужчины постепенно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт МВД.

В Воронеже полицейские задержали местную жительницу, которую подозревают в присвоении двух миллионов рублей с карты 93-летнего мужчины.

Как выяснили правоохранители, женщина на протяжении года работала у пенсионера сиделкой. Пользуясь своим положением, она использовала банковскую карту мужчины не только для обговоренных покупок продуктов и других товаров для его нужд , но и ежемесячно переводила часть денег на свой счёт.

В итоге, за год своей работы он смогла похитить у пенсионера около двух миллионов рублей. Списание лишних денег обнаружил сын пенсионера и обратился в полицию. Женщина призналась в содеянном.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Дмитрий Шевченко