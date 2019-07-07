Для снижения цен на бензин на Дальнем Востоке властям предложили распечатать Росрезерв, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РБК, президент Российского топливного союза Евгений Аркуша направил заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолию Голомолзину предложения «по мерам стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов на территории Дальневосточного федерального округа.

Как известно, на топливном рынке Дальнего Востока работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга». В начале июля истекло соглашение крупнейших нефтяных компаний с правительством, и цены на топливо пошли вверх.

Например, в Приморье уже с 30 июня наблюдается превышение крупнооптовых цен над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну). Для независимых АЗС это фактически означает или закрытие, или работу в убыток, в надежде на светлое будущее, или переход на торговлю суррогатом той или иной степени качества.

В качестве кардинальной меры по стабилизации дальневосточного топливного рынка Российский топливный союз предлагает продавать часть запасов топлива Росрезерва на публичных торгах.

Дмитрий Санников