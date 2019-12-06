С ценами на бензин в России произошло необъяснимое

Росстат рапортует: цены на бензин в России не растут уже четыре недели, сообщает DEITA.RU.



По информации статистического бюро, уже месяц 44,67 рублей за литр - средняя цена на бензин по всей стране. Но при этом отмечается, что стоимость топлива все же колеблется. Так, за период с 26 ноября по 2 декабря в 13 центрах субъектов Российской Федерации топливо подорожало.

Статистики зафиксировали наибольшее снижение в Нарьян-Маре – на 0,6%. В то же время, в Благовещенске и Великом Новгороде цены выросли на 0,2%. Самый дешевый бензин в среднем по всем сортам, а также АИ-95 – в Горно-Алтайске (41,84 рубль/литр и 42,75 рублей/литр соответственно). Дешевле всего АИ-92 обходится водителям Челябинска (40,11 рублей/литр).

Позитивные новости от службы государственной статистики коснулись и Дальневосточного региона. Самый дешевый в стране бензин сорта АИ-98 наблюдается на заправках Хабаровска - 46,22 рублей/литр.

На фоне новостей о стабилизации топливных цен статистика по Владивостоку выглядит не такой радужной. Еще в августе в Приморье АИ-92 в среднем стоил 42, 95 за литр. Теперь же, в первую неделю декабря, девяносто второй оценивается в 43, 69 - почти на рубль дороже.

95-й демонстрирует самый устойчивый баланс и практически не меняется в цене - 44,72 за литр. За два месяца также существенно возрос в цене в Приморье и АИ-98. В сентябре он продавался по 47 с половиной рублей, теперь же встал на отметке в 48,13.

С 1 июля ситуация с ценами на бензин в Приморье неуклонно меняется в сторону перманентного повышения.

В конце августа и вплоть до конца октября цена вообще росла катастрофическими темпами. Стоимость бензина возрастала среднем на 20 копеек каждые две недели. К концу ноября темпы роста снизились, но тенденция в целом не поменялась.

Между тем, российский министр энергетики Александр Новак с уверенностью смотрит в 2020 год и прогнозирует стабильность на топливном рынке. Он считает, что введенные президентом Владимиром Путиным механизмы демпфера летом 2019 года смогли спасти ситуацию после знаменитой «разморозки» цен Дмитрием Козаком и Игорем Сечиным.

Новак уверен, что даже если цены на нефть резко возрастут, это никак не отразится на внутреннем рынке страны. Этот рост нивелируется ростом демпфирующих надбавок.

Напомним, 2019 год был достаточно нервным для нефтяников, владельцев топливных компаний и для автомобилистов.

Весной правительство сумело достичь соглашения с нефтяными компаниями о заморозке цен при отпуске топлива потребителям, однако соглашение продержалось только до 1 июля. В этот день Сечин и Козак отменили искусственную заморозку цен и отпустили ее существовать по рыночным законам.

С 1 июля цены уверенно поползли вверх, но катастрофы удалось избежать из-за вовремя принятых президентом Путиным решений. Ранее эксперты прогнозировали рост цен до конца года аж до 50 рублей, но к счастью для автомобилистов, самый суровые прогнозы не сбылись.

Василий Кучин