Продлению заморозки формирования накопительной пенсии до 2022 года быть. Информацию об этом подтвердили в Минфине, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в ведомстве, окончательное решение на данный момент еще не принято. Однако, как отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, с прошлых лет ничего не изменилось, и уже 2019-й, 2020-й и 2021-й годы действуют таким же образом.

Напомним, мораторий на создание накопительной пенсии снят в 2014-м году и по-прежнему продолжает продлеваться. При этом полученные средства направляются на финансирование страховых пенсий, и вместо того, чтобы реанимировать процесс, предлагают гражданам формировать свою пенсию самостоятельно посредством индивидуального пенсионного капитала. По словам чиновникам, данная система позволит добавить к пенсии еще примерно 20 процентов от заработной платы.

По словам д.э.н. Никиты Кричевского, пишет «Свободная пресса», накопительную часть пенсии продолжают замораживать исключительно из-за того, что российские власти так и не смогли определиться с концепцией индивидуального пенсионного капитала. По решению главы государства Владимира Путина она должна быть добровольной, однако есть народные избранники и высокопоставленные чиновники, которые с данной позицией не согласны.

Главный аргумент противников добровольной системы заключается в том, что россияне не захотят добровольно отдавать часть своей зарплаты еще на пенсию. Ведь он и так платит 22 процента от начислений в Пенсионный фонд — и это обязательные платежи.

В свою очередь, россияне отмечают, что так и не смогли разобраться в пенсионной системе, которую предложили еще в начале 2010-х годов, именно по этой причине власти творят, что хотят, так как граждане все равно так ничего не и поняли.

Екатерина Брязгунова