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С Днем Победы поздравили ветеранов, тружеников тыла, детей войны депутаты Думы Владивостока
Депутаты Думы города Владивостока Роза Чемерис, Людмила Таран, Виктор Аблапов приняли участие в мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ИА DIETA.RU.
Депутат Думы города Владивостока, председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы города Владивостока Роза Чемерис организовала доставку продуктовых наборов вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проживающим в поселке Трудовое Владивостокского городского округа.
«Хочу пожелать доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни всем нашим ветеранам, труженикам тыла, детям войны! А нам всем мирного и чистого неба над головой», ― отметила Роза Чемерис.
Участие ветеранов и депутата в мероприятиях, запланированных в Трудовом к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы, оказалось ограничено в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
«Этот праздник очень дорог для всех нас, в тоже время, наша задача не допустить заражения людей старшего поколения, поэтому развоз продуктовых наборов осуществлялся с привлечением волонтеров, прошедших обучение по оказанию помощи пожилым людям в условиях коронавирусной инфекции, с применением необходимых средств защиты», ― подчеркнула Роза Чемерис.
Палисадник Победы по адресу: ул. Гризодубовой, 55 для ветерана Валентина Андреевича Сорокина высадили депутат Думы города Владивостока Людмила Таран, секретарь местного отделения «Единой России», депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Щербаков, руководитель партпроекта «Школа грамотного потребителя» Дмитрий Пенязь, директор ООО «УК Регион-ЖКХ» Виктор Крупин.
«В кратчайшие сроки была подготовлена площадка для высадки кустарника, подобрана форзиция ― это кустарник, который цветет весь май, а начинает цвести как раз к 9 мая!» ― рассказала Людмила Таран.
На торжественном мероприятии по случаю высадки палисадника звучали слова поздравления, песни и стихи, посвященные Великой Победе. Ветерану В.А. Сорокину были вручены цветы и подарки.
Депутат Думы города Владивостока Виктор Аблапов и начальник АТУ Первомайского района администрации города Юрий Лопатин возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза С.Г. Борисенко.
Уроженец Приморья сержант Степан Григорьевич Борисенко командовал орудием артиллерийского полка 212-й стрелковой дивизии на первом Белорусском фронте, отличился в ходе боевых действий за освобождение Польши в феврале 1945 года: подбил прямой наводкой два танка, погиб в бою. Удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
Бюст героя является частью мемориала, размещенного на территории трамвайно-троллейбусного управления, на улице, названной в честь С.Г. Борисенко. В дни праздника на мемориале был зажжен вечный огонь.
«Мы также осмотрели трамвайные вагоны, оформленные к 9 мая. Салоны праздничных трамваев украшены портретами героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы города. По словам представителей предприятия «Электрический транспорт», праздничные трамваи будут курсировать по маршрутам Владивостока в течение всего месяца. Такие трамваи станут прекрасным городским символом победного мая», ― отметил депутат Виктор Аблапов.