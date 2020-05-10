С Днем Победы поздравили ветеранов, тружеников тыла, детей войны депутаты Думы Владивостока

Депутаты Думы города Владивостока Роза Чемерис, Людмила Таран, Виктор Аблапов приняли участие в мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ИА DIETA.RU.

Депутат Думы города Владивостока, председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы города Владивостока Роза Чемерис организовала доставку продуктовых наборов вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проживающим в поселке Трудовое Владивостокского городского округа.

«Хочу пожелать доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни всем нашим ветеранам, труженикам тыла, детям войны! А нам всем мирного и чистого неба над головой», ― отметила Роза Чемерис.

Участие ветеранов и депутата в мероприятиях, запланированных в Трудовом к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы, оказалось ограничено в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

«Этот праздник очень дорог для всех нас, в тоже время, наша задача не допустить заражения людей старшего поколения, поэтому развоз продуктовых наборов осуществлялся с привлечением волонтеров, прошедших обучение по оказанию помощи пожилым людям в условиях коронавирусной инфекции, с применением необходимых средств защиты», ― подчеркнула Роза Чемерис.