С домашним насилием в России будут бороться по-узбекски

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что при разработке нового закона по борьбе с домашним насилием будет изучен узбекский опыт, сообщает DEITA.RU.

Об этом Валентина Матвиенко заявила в ходе встречи с коллегой - главой Сената Олий мажлиса Танзилой Нарбаевой. Первые шаги в России к новому закону по борьбе с домашним насилием уже сделаны – в Совете Федерации создана рабочая группа для проработки этого вопроса. Ранее за принятие закона о профилактике домашнего насилия неоднократно высказывалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Однако, похоже, что в российской власти правая рука не знает, что делает левая. Вернее, не так: руки не помнят, что сами же и сотворили. Ибо не далее как в феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, предполагающий, что такие побои, нанесенные впервые, считаются административным правонарушением, а не преступлением.

По мнению же бывшего супруга депутата Государственной думы Натальи Поклонской юриста Ивана Соловьева, в домашнем насилии виноваты исключительно сами женщины. Как он считает, представительницы прекрасной половины россиян сами проявляют агрессию не только в отношении своих супругов, но и детей. Мужчинам приходится терпеть не только удары по голове сковородками, но и ножи в спину. Более того, женщины взяли моду распускать и ноги. Они бьют мужчин в пах. Соловьев уверяет, что россиянки давно оскотинились от алкоголя и все новых любовных историй.

Дмитрий Санников