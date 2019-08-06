Въезд на Дальний Восток России по электронным визам планируют расширить - заехать можно будет и через автомобильные пункты пропуска, сообщает DEITA.RU.

Госдума уже рассматривает этот законопроект. Сейчас набор приграничных пунктов, где можно попасть в России с электронной визой, довольно ограничен: аэропорт Владивостока, воздушная гавань Калининграда и другие аэропорты Дальнего Востока. С 1 августа в этот список добавились аэровокзалы Бурятии и Забайкалья.

Кабинет министров уверен, что разрешения на пропуск будут способствовать еще большим темпам туристического развития региона. Речь идет не только об автомобильных пропускных пунктах, но и речных и смешанных.

Туристическое развитие - это прекрасно, но есть одна проблема. Состояние подавляющего большинства пунктов пропуска с российской стороны на Дальнем Востоке - удручающее.

Пропускной пункт в районе Краскино представляет собой убогий железный холодный ангар с допотопными пропускными системами. С российской стороны людей досматривают пограничники с собаками, люди толпятся в очередях. Удобств - никаких.

При везде в Хуньчунь турист будто бы попадает в портал времени: удобный и быстрый контроль, совершенные системы, ровные дороги, вежливые китайские пограничники.

Также убожество представляет из себя Пограничный. Его пропускная способность составляет 2500 человек и 44 автобуса в сутки, 22 – в Китай и 22 – из Китая. Это самый загруженный переход Приморья.

На деле же это – сарай под снос, с толпами ютящихся в коридоре россиян и китайцев, разрухой вокруг, огромными очередями из автобусов. Грузовики и туристы пытаются прорваться в одну «щель».

Водители большегрузов кидают крупные машины прямо на обочинах, из-за этого дороги сужаются, и коллапс приобретает катастрофические масштабы.

Полпред Юрий Трутнев не раз высказывал недовольство инфраструктурой, новые переходы должны были построить и ввести в эксплуатацию в 2019 году. Сейчас видимых движений в эту сторону не происходит. Сроки опять переносятся, ответственность за позорную ситуацию никто не несет.

Примечательно, что по программе «Государственная граница 2012-2021 годы» на реконструкцию перехода в Гродеково заложено 1,1 миллиарда рублей, Краскино - 465,5 миллиона рублей.

Главный пункт пропуска в Хабаровском крае - Покровка/Жаохэ - также часто прерывает работу из-за того, что до сих пор не решена проблема большой воды. Когда вода в Уссури поднимается, граница закрывается. Причем, как с российской, так и с китайской стороны.

31 мая состоялась стыковка трансграничного моста между Благовещенском и Хэйхэ. Росгранстрой обязали построить пункт пропуска на съезде с моста на российской границе к 2021 году. Китайцы же завершили постройку своего пункта в июле этого года.

На новой артерии между Россией и Китаем речь о туристическом обмене пока не идет - только грузовые перевозки.

Ежегодно чиновники Дальнего Востока обещают решить проблему пограничных переходов в соседние страны.

«Еще большим темпам туристического развития региона», в первую очередь, поспособствует развитая инфраструктура, оперативность, удобство, уважительное отношение к людям, а не формальная возможность пересечь госграницу по электронной визе.

Василий Кучин