«С голоду не умереть» - россияне высказались о планах на пенсию

Региональные эксперты отмечают, что популярность аренды жилья скоро возрастет в стране. Этот способ дополнительного дохода станет популярнее вкладов, сообщает DEITA.RU.

Отметим, что Совет Директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку до 6,5 процента. К концу года эта цифра может стать еще ниже. В связи с этим ставки упадут как на кредиты, так и на депозиты. Аналитики подчеркивают, что максимальная доходность вклада в России – 7%.

Так, Российская газета отмечает, что федеральные эксперты заметили, что ключевая ставка Банка России постепенно снижается, в связи с чем уровень дохода от банковских вкладов заметно снижается. По мнению специалистов, это может стимулировать россиян чаще сдавать в аренду жилье, и вкладывать деньги в недвижимость.

DEITA.RU. опросила приморцев, куда они предпочитают вкладывать деньги.

«У меня есть вклад под 7%. Но деньги на него появились в итоге стечения обстоятельств: получила небольшое наследство и выплаты за сокращение. Это на тот момент была максимальная ставка, на которую надо было внести сумму от, если правильно помню, ста тысяч рублей. Так-то я бы долго её копила, это вот мои несчастья так «помогли», - рассказывает жительница столицы Влада.

«Да было бы что вкладывать для начала! За съем заплатил, еды купил, детям всего накупил – вот и нет зарплаты. А те, кто ипотеку берут, так и вовсе остаются без гроша к концу месяца. Не получается откладывать», - пояснил рабочий Петр.

«В жилье – было бы неплохо! Хочу выплатить ипотеку, а потом взять еще одну – на маленькую квартирку, чтобы на пенсии сдавать можно было. А то, может, и пенсии не будет, работать буду, пока не умру – так хоть какое-то подспорье будет, с голоду не умереть», - делится планами горожанка Светлана.

Стоит напомнить, что недавно Сбербанк говорил о том, что возможно снижение ставки по ипотеке в домах, строящихся по эскроу-счетам. Самый низкий процент – 1 – будет предназначен для детных, попадающих в госпрограмму поддержки.

Александра Маслова