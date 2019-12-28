С кем россияне хотят встретить Новый год

Владимир Путин оказался самым желанным гостем на новогоднем застолье россиян, сообщает DEITA.RU.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 22% жителей страны хотели бы увидеть у себя в гостях главу государства.

Популярен у граждан оказался и Владимир Жириновский – он набрал 12%, а Дмитрий Медведев – 4%. Люди также отметили, что охотно позвали бы на праздник главу Минобороны Сергея Шойгу, руководителя МИД Сергея Лаврова и лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Отметим, что 47% респондентов ответили, что не хотели бы приглашать к себе домой политиков. Еще 11% не смогли дать точного ответа.

«Даже не знаю… ну, выгонять бы точно не стала, если бы пришли ко мне в гости. Путин – да, приятное впечатление производит, почему бы и не посидеть за столом с ним. А вообще – не знаю, я всегда рада гостям, так уж если смотреть», - рассказала жительница краевого центра Светлана Васильевна.

«И Путина, и Медведева – всех бы позвал. Почему бы нет? Может, узнал бы что новое и интересное», - делится Виталий.

Напомним, ранее давалась информация о том, сколько в среднем обойдется жителям разных регионов накрыть новогодний стол.

Александра Маслова