Новости
Полиция рассказала, почему мог упасть самолет в Казахстане
28 Декабрь 2019, 19:15
Эксперты пророчат «холодную войну»
28 Декабрь 2019, 18:45
Сбербанк порадует россиян новой функцией
28 Декабрь 2019, 18:15
В МЧС рассказали, когда ждать гололед и похолодание
28 Декабрь 2019, 17:45
Японка возмутилась встречей на Курилах
28 Декабрь 2019, 17:15
Медведев дал дальневосточникам новые льготы
28 Декабрь 2019, 16:45
Власти перенесли новые нормативы ЖКХ на 2021 год
28 Декабрь 2019, 16:15
Пьяный агрессивный водитель ездил без прав
28 Декабрь 2019, 15:45
С кем россияне хотят встретить Новый год
Владимир Путин оказался самым желанным гостем на новогоднем застолье россиян, сообщает DEITA.RU.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 22% жителей страны хотели бы увидеть у себя в гостях главу государства.
Популярен у граждан оказался и Владимир Жириновский – он набрал 12%, а Дмитрий Медведев – 4%. Люди также отметили, что охотно позвали бы на праздник главу Минобороны Сергея Шойгу, руководителя МИД Сергея Лаврова и лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Отметим, что 47% респондентов ответили, что не хотели бы приглашать к себе домой политиков. Еще 11% не смогли дать точного ответа.
«Даже не знаю… ну, выгонять бы точно не стала, если бы пришли ко мне в гости. Путин – да, приятное впечатление производит, почему бы и не посидеть за столом с ним. А вообще – не знаю, я всегда рада гостям, так уж если смотреть», - рассказала жительница краевого центра Светлана Васильевна.
«И Путина, и Медведева – всех бы позвал. Почему бы нет? Может, узнал бы что новое и интересное», - делится Виталий.
Напомним, ранее давалась информация о том, сколько в среднем обойдется жителям разных регионов накрыть новогодний стол.
Александра Маслова