По монеточке в банке для пожертвований копился бюджет для реставрации Дома культуры в селе Молчановка, сообщает DEITA.RU.

Местные жители считают, что Дом Культуры - второе «событийное» место в селе после местной школы.

Столь значимый социальный объект решили реставрировать всем миром – небольшим, но дружным сельским коллективом из 300 человек. В единственном магазине в селе поставили ёмкость для сбора денег на приведение в порядок Дома культуры к большому празднику — 120-летию села, которое отметили в минувшую субботу, 17 августа. Местные жители, кто сколько сможет, жертвовали на благое дело. Не обошлось и без помощи местных предпринимателей и фермерских хозяйств.

Собранных средств хватило, чтобы подготовить здание к юбилею – 120-летию села. Жители сами обустроили сцену, покрасили стены, привели здание в ухоженный вид. Стоит отметить, что Дом культуры ранее был сельским магазином, впоследствии переоборудованным для места досуга сельчан. Временно. Но, как известно, нет ничего постояннее.

Улучшив своими силами скромную постройку, местные жители не теряют надежду на появление в Молчановке добротного Дома культуры. Все предпосылки к этому есть – ещё два десятилетия назад было развёрнуто строительство кирпичного здания. Однако возведение остановилось на месте, постройку так и не довели до сдачи в эксплуатацию.

Несмотря на то, что Дом культуры, переоборудованный из здания магазина, уже несколько лет служит верой и правдой селянам, они понимают важность качественной постройки. Неизбалованные изобилием вариантов культурного досуга, жители приморской глубинки называют Дом культуры «средоточием жизни». Место для общения, досуга, проявления творческого потенциала и душевных встреч – всё это заключено в Доме культуры.

Стоит отметить, что не только Молчановке так «не повезло» с развитием культуры. Можно вспомнить печально знаменитый «Колизей» на острове Русском, который должен быть превратиться в прекрасный инновационно-культурный центр. Конструкция постройки предполагала возведение двух куполов, соединённых общим вестибюлем. Задумка интересна и хороша, жаль, остаётся лишь на уровне задумки - здание до сих пор зияет деревянным остовом.

Жители края сами хотели бы теснее приобщиться к культуре, однако, по всей видимости, в Приморском крае это направление в ряд приоритетных не вошло…

Сегодня банка для пожертвований стала символом того, что в самых простых россиянах, которые живут на селе, осталась так искра жизни, которая воплощается в стремлении к образованию и культурных ценностях. Эти люди уже давно устали ждать и надеяться, что вот-вот и власть имущие заметят их, вспомнят, что культура была и всегда останется залогом здоровья нации и отдельного человека. Однако об этом помнят, наверное, лишь на селе, где стоит эта баночка для пожертвований на ремонт Дома культуры. У властей голова болит сроками сдачи масштабных строек торговых центров и гостиниц. Достаточно вспомнить рукотворные памятники коррупции Приморского края.

Софья Корф