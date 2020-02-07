Новости
Грузовые пункты пропуска между ДФО и Китаем уже открыты
7 Февраль 2020, 15:40
Назван самый богатый человек в России
7 Февраль 2020, 15:20
Налоговые льготы дадут инвесторам в Арктике
7 Февраль 2020, 15:00
С начала года операторы связи зарегистрировали около 36 тысяч РЭС и высокочастотных устройств
7 Февраль 2020, 14:44
Территория опережающей безработицы: Дальний Восток обойдется без китайцев
7 Февраль 2020, 14:40
Регионы с наибольшим дефицитом врачей назвал Росстат
7 Февраль 2020, 14:20
Хабаровский край стал рекордсменом по добыче золота
7 Февраль 2020, 14:00
Россиян хотят проверить на устойчивость к коронавирусу
7 Февраль 2020, 13:40
С начала года операторы связи зарегистрировали около 36 тысяч РЭС и высокочастотных устройств
В Роскомнадзоре подвели итоги электронной регистрации РЭС и высокочастотных устройств (ВЧУ) по упрощенному порядку. С начала года по новым правилам было зарегистрировано около 36 тыс. РЭС и ВЧУ, сообщили DEITA.RU в управлении Роскомнадзора по Примосркому краю.
Главным преимуществом перехода на новый порядок является сокращение сроков предоставления услуг с 10 дней до одного в случае подачи заявления о регистрации в электронной форме. Вместе с тем сохраняется возможность подачи заявления и на бумажном носителе. В этом случае на получение выписки из реестра отводится не более 10 дней. На сегодняшний день на основании заявок, поданных в электронном виде, зарегистрировано около 28 тыс. РЭС и ВЧУ, что составляет около 78% от всех зарегистрированных устройств с начала года.
Помимо использования собственных информационных систем, операторы связи могут зарегистрировать РЭС и ВЧУ по новому порядку через Портал операторов связи. На сегодняшний день 287 операторов связи используют данную опцию.
Перечень необходимых документов для предоставления услуг по регистрации РЭС и ВЧУ, образцы заявлений и другая подробная информация о получении данных услуг доступны на сайте Роскомнадзора в разделе «Связь»: https://rkn.gov.ru/communication/licensing-activity/p230/.
Ранее Роскомнадзор сообщал о росте числа РЭС стандарта LTE у операторов связи. На начало января у операторов «большой четверки» действовало более 327 тыс. РЭС этого стандарта. При этом наибольшее количество РЭС стандарта LTE эксплуатировалось в 4-х субъектах РФ: Москве (38 182 РЭС), Московской области (29 539 РЭС), Санкт-Петербурге (16 506 РЭС) и Краснодарском крае (16 495 РЭС).