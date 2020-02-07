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6 Декабрь 2019, 18:15

С начала года операторы связи зарегистрировали около 36 тысяч РЭС и высокочастотных устройств

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В Роскомнадзоре подвели итоги электронной регистрации РЭС и высокочастотных устройств (ВЧУ) по упрощенному порядку. С начала года по новым правилам было зарегистрировано около 36 тыс. РЭС и ВЧУ, сообщили DEITA.RU в управлении Роскомнадзора по Примосркому краю.

Главным преимуществом перехода на новый порядок является сокращение сроков предоставления услуг с 10 дней до одного в случае подачи заявления о регистрации в электронной форме. Вместе с тем сохраняется возможность подачи заявления и на бумажном носителе. В этом случае на получение выписки из реестра отводится не более 10 дней. На сегодняшний день на основании заявок, поданных в электронном виде, зарегистрировано около 28 тыс. РЭС и ВЧУ, что составляет около 78% от всех зарегистрированных устройств с начала года.

Помимо использования собственных информационных систем, операторы связи могут зарегистрировать РЭС и ВЧУ по новому порядку через Портал операторов связи. На сегодняшний день 287 операторов связи используют данную опцию.

Перечень необходимых документов для предоставления услуг по регистрации РЭС и ВЧУ, образцы заявлений и другая подробная информация о получении данных услуг доступны на сайте Роскомнадзора в разделе «Связь»: https://rkn.gov.ru/communication/licensing-activity/p230/.   ​

Ранее Роскомнадзор сообщал о росте числа РЭС стандарта LTE у операторов связи. На начало января у операторов «большой четверки» действовало более 327 тыс. РЭС этого стандарта. При этом наибольшее количество РЭС стандарта LTE эксплуатировалось в 4-х субъектах РФ: Москве (38 182 РЭС), Московской области (29 539 РЭС), Санкт-Петербурге (16 506 РЭС) и Краснодарском крае (16 495 РЭС).

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