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С начала года проверено более 200 точек доступа Wi-Fi в общественных местах ДФО
Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги систематических мероприятий по контролю точек доступа Wi-Fi в общественных местах Дальневосточного федерального округа, сообщает ИА DEITA.RU по материалам территориального управления надзорного ведомства.
Специалисты проверили 235 точек доступа к Wi-Fi. Было выявлено 2 случая нарушений, связанных с отсутствием идентификации пользователей.
В целях повышения дисциплины со стороны организаторов точек доступа Wi-Fi Роскомнадзор на регулярной основе наряду с контрольно-надзорной работой проводит профилактические мероприятия, направленные на предотвращение нарушений, связанных с организацией публичных точек доступа Wi-Fi. Так, в 2019 году количество подобных нарушений сократилось в два раза по сравнению с 2018 годом.