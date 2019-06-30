Приморские полицейские проводят во Владивостоке оперативные мероприятия по выявлению фактов незаконного предпринимательства и привлечению к ответственности работников нелегальных автостоянок, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

На прошедшей неделе полицейские столицы Дальнего Востока проверили деятельность парковок, расположенных на проспекте 100-летия Владивостоку, Океанском проспекте, а также на улицах Карла Жигура, Гамарника и Давыдова.

Составлено 8 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей Владивостока, с начала 2019 года сотрудники полиции проверили 51 автостоянку на территории краевого центра. Составлены 48 протоколов об административных правонарушениях, из них 24 протокола - в отношении иностранных граждан.

Приморские полицейские напоминают о том, что взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта.

Накануне житель дальневосточной столицы рассказал в социальных сетях, что его Toyota похитили с территории платной стоянки в Первореченском районе города. Не обнаружив ее утром на привычном месте, мужчина обратился к охраннику, который заявил, что тот ее уже забрал. Оказалось, что поздно вечером неизвестный пришел на стоянку, открыл авто, сел за руль и уехал, охранник подумал, что это владелец, поэтому не обратил на него особого внимания.

Дмитрий Санников