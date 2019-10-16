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С обманутыми дольщиками будут рассчитываться по-новому
Госдума приняла закон в третьем чтении, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА "ФАН".
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в закон о компенсациях обманутым дольщикам. Теперь компенсации будут получать и члены ЖСК на равне с остальными обманутыми дольщиками.
По новым правилам, государство будет не только финансировать достройку этих проблемных домов, но и компенсировать людям стоимость жилья в том случае, если решит не достраивать дом. Отдельно отмечается, что дата создания ЖСК не важна для получения помощи от государства.
Как объяснили в Госдуме, человек, который напишет заявление на получение компенсации, автоматически выйдет из состава ЖСК. Такое правило разработали для исключения возможностей махинаций с выплатами.
По словам члена комитета по транспорту и строительству Владимира Синяговского, пока действующее законодательство не предусматривает финансирование достройки или выплаты членам ЖСК если Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства не принял соответствующее решение.
Елена Миронова