С обманутыми дольщиками будут рассчитываться по-новому

Госдума приняла закон в третьем чтении, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА "ФАН".



Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в закон о компенсациях обманутым дольщикам. Теперь компенсации будут получать и члены ЖСК на равне с остальными обманутыми дольщиками.

По новым правилам, государство будет не только финансировать достройку этих проблемных домов, но и компенсировать людям стоимость жилья в том случае, если решит не достраивать дом. Отдельно отмечается, что дата создания ЖСК не важна для получения помощи от государства.

Как объяснили в Госдуме, человек, который напишет заявление на получение компенсации, автоматически выйдет из состава ЖСК. Такое правило разработали для исключения возможностей махинаций с выплатами.

По словам члена комитета по транспорту и строительству Владимира Синяговского, пока действующее законодательство не предусматривает финансирование достройки или выплаты членам ЖСК если Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства не принял соответствующее решение.



Елена Миронова