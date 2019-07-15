В России могут создать федеральную схему обращения с отходами, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы собираются рассмотреть законопроект, который предусматривает соблюдение единой схемы по обращению с опасными отходами.

Схема будет включать сведения об образовании опасных отходов. Кроме этого, она будет содержать информацию об индивидуальных предпринимателях, имеющих лицензию на осуществление деятельности по обращению с такими отходами, а также данные об объектах, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов.

По экспертным данным, ежегодно в России образуется до 350 тонн опасных отходов 1 и 2 класса. При этом, на данный момент обрабатывается лишь 2-3% от их общего объёма. Всё остальное сливается в леса.

Функции единого оператора системы будет выполнять корпорация "Росатом".

Дмитрий Шевченко