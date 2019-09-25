С пенсиями россиян продолжат эксперименты

Чиновники меняют одну пенсионную систему на другую, сообщает DEITA.RU.

Министерство финансов продумывает варианты дополнительной системы накопления ещё одной части пенсии с помощью негосударственных фондов. Изначально чиновники собирались проработать нечто под названием "индивидуальный пенсионный капитал", а теперь хотят создать "гарантированный пенсионный продукт".

Идея их работы заключается в усовершенствовании системы добровольных пенсионных накоплений. В главном финансовом ведомстве страны уже сообщили о том, что в самое ближайшее время передадут на согласование детали своего проекта в министерство труда.

Если их предложение будет принято, то вновь созданная Минфином система может быть использована для накоплений и с привлечением средств обязательного страхования пенсии.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Госдумы хотят дать возможность выходить на пенсию раньше других многодетным отцам. Точнее, законодатели намереваются уравнять их права с правами женщин, являющихся многодетными матерями.

Дмитрий Шевченко