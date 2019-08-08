В ГИБДД решили создать компанию с названием «Однозначно», в ходе которой водителей убедят не превышать скорость, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на ведомство.

Проект разрабатывается вместе с экспертным центром "Движение без опасности" и призван повлиять на автолюбителей, чтобы те не превышали скоростной режим даже в нештрафуемых пределах.

Социальную компанию собираются реализовать в пятнадцати субъектах страны. Как говорят сотрудники ГИБДД, люди не осознают опасность, которая им грозит, а ведь превышение скорости – самая главная причина смертности в ДТП. Оценить ситуацию и среагировать на высоких скоростях люди попросту не успевают, и это стоим им жизни.

Анастасия Туркова