С проектом оптимизированной маршрутной сети Владивостока ознакомились депутаты Думы города

Обновленная сеть включает 86 маршрутов, на 38-ми из них для большего удобства пассажиров намечено увеличение вместимости автобусов. Совещание с участием депутатов, представителей администрации города, компаний-перевозчиков прошло 4 февраля в Думе Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU.

В работе совещания приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, заместитель главы администрации города Сергей Русских, председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Наталья Войновская, председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Василий Васильев, начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов, представители автотранспортных предприятий, другие специалисты, представители объединений ТОС, общественности.





Основным инициатором прошедшего совещания стали представители компаний-перевозчиков: у них накопилось немало вопросов, связанных с перспективой введения новой сети маршрутов городского общественного транспорта. Перевозчиков интересовало как дальше будет развиваться пассажирский транспорт во Владивостоке, на каких условиях пройдут конкурсы на право обслуживания маршрутов, какие основные требования будут предъявляться к компаниям-перевозчикам?

Депутаты, представители общественности, объединений территориального общественного самоуправления смогли получить разъяснения о том, какие изменения планируются в сети маршрутов городского транспорта. На совещании была представлена презентация обновленного варианта оптимизированной маршрутной сети, составленной с учетом исследований пассажиропотока, изучения пожеланий пассажиров.

Как пояснили представители управления транспорта администрации Владивостока, оптимизированная сеть включает 86 маршрутов, из них 33 маршрута предлагается оставить прежними, на 12-ти планируют изменить схему движения, 8 маршрутов специалисты рекомендуют объединить. Важно, что на 38-ми маршрутах намечено увеличение вместимости автобусов — для большего удобства пассажиров. Ввести новую сеть собираются в июле по результатам конкурса, который проведут среди перевозчиков в соответствии со скорректированными условиями.

«Можно заключить, что администрацией Владивостока проведена большая работа по обновлению маршрутной сети городского общественного транспорта, максимально учтены оказались просьбы жителей, высказанные в ходе предыдущих обсуждений. Сегодняшнее совещание также прошло конструктивно, общественность и перевозчики получили ответы на поставленные вопросы. Порадовало, что не остались в стороне представители объединений ТОС, они подошли к вопросу серьезно, внесли свои предложения в протокол. Все прозвучавшие замечания и предложения будут тщательно изучены», — отметила председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока Наталья Войновская.

На одном из предстоящих заседаний комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока, в конце февраля или начале марта, депутаты повторно планируют заслушать отчет специалистов транспортного управления по внесенным в маршрутную сеть дополнениям, а также по условиям проведения конкурса для компаний-перевозчиков.