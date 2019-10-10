Новости
Оплачивать покупки с карты можно по отпечатку пальца
10 Октябрь 2019, 13:30
Нашли крайних: мэр Владивостока показательно «казнит» дорожных подрядчиков
10 Октябрь 2019, 13:15
АО «Восточный Порт» посетила официальная делегация из японского города Отару
10 Октябрь 2019, 13:05
«Доступная ипотека» недоступна для россиян
10 Октябрь 2019, 13:00
Кожемяко вышел в «открытое плавание»
10 Октябрь 2019, 12:45
Федеральную трассу сковали пробки из-за смертельного ДТП
10 Октябрь 2019, 12:30
О наезде на штаб-квартиру ФСБ рассказали силовики
10 Октябрь 2019, 12:15
Медведев поручил решить вопрос субсидирования рейсов на Дальний Восток
10 Октябрь 2019, 12:00
С пылью и без бордюров оставили жителей любимого города Путина
Лишили детской площадки, асфальта и бордюров – жители Большого Камня в Приморском крае страдают от бездействия местной власти, сообщает DEITA.RU.
Дом номер 5 по улице Дзержинского в приморском городе Большой Камень печально известен среди местных жителей. Жителей дома в прямом смысле слова притесняют уже несколько лет, а недавняя ситуация лишь подтвердила неприятную тенденцию.
Как отмечает местный житель, перед выборами в 2017 году придомовую детскую площадку ликвидировали. Собственников заверили, что возле дома в скором времени появится новая современная детская площадка. Минуло два года – на месте площадки пыльный пустырь, на котором лишь самодельный гамак и горка, которая успела отметить тридцатилетний юбилей.
В сентябре текущего года «модернизация» территории продолжилась. При помощи объявлений на подъезде жителям дома сообщили, что дорога, пролегающая мимо дома, будет обустроена. С момента начала работ прошёл месяц, итоги – печальны. Асфальтовое покрытие снято, бордюры выкорчеваны и увезены в неизвестном направлении. Очевидец отмечает, что бордюры находились в отличном состоянии, будучи сделаны ещё при СССР.
Стоит отметить, что по придомовой дороге стабильно проезжают большегрузы, поднимая взвесь пыли. Дорога на сегодняшний день в ямах, а на месте вырытых бордюров зияют пропасти. Более месяца никакие ремонтные бригады не приближались к дороге, которую необходимо довести до ума.
Местные жители обратились к властям города, однако ответа пока так и не дождались. Сколько ещё времени жильцам придётся жить в пыли, прежде чем на ситуацию с целым многоквартирным домом обратят внимание компетентные органы?
Софья Корф