Госдума все больше склоняется к тому, чтобы запретить передачу (уступку) права взыскивать просроченную задолженность за жилье и ЖКХ третьим лицам. Законопроект принят во втором чтении, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Долги россиян по ЖКХ запретят отдавать кому-либо, кто может им угрожать и требовать срочного погашения. После многочисленных обращений граждан депутаты приняли соответствующие меры.

Если нововведение будет принято, «забрать» долги граждан смогут только профессиональные участники рынка ЖКХ: УК, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающие организации. Гасить долги, перекладывая их на соседей, тоже запретят. В целом их можно будет взыскивать лишь в судебном порядке.

Анастасия Туркова