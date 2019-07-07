Не все знают о последствиях регистрации всех построек, сообщает DEITA.RU.



Минфин и налоговая стали все пристальнее следить за имуществом россиян. Так, теперь все сооружения на дачных и садовых участках, в том числе и сараи, надо ставить на учет. В противном случае, если о незарегистрированном имуществе узнают, то выпишут максимальный налог.

Однако регистрация каждого сарая или уличного туалета может дорого стоить владельцу. Свою историю рассказала пользовательница сервиса Яндекс.Дзен. По словам женщины, она поставила на кадастровый учет три сарая. И при сделке с недвижимостью встретилась с неожиданностью.

По ее словам, за сделку с недвижимостью за каждый объект приходится платить по две тысячи рублей. При этом неважно, сарай это или особняк. Кроме того, если собственников несколько, то каждый обязан заплатить по две тысячи. В ее случае за каждый сарай на участке пришлось уплатить по шесть тысяч рублей.

Елена Миронова